O trânsito no IC8, próximo de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, esteve cortado nos dois sentidos desde as 13:00, devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros que causou nove feridos, dos quais cinco crianças.

"O trânsito no IC8 foi restabelecido nos dois sentidos cerca das 16:15", informou fonte do Destacamento de Trânsito de Castelo Branco da GNR.

À Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, explicou que, do acidente, resultaram dois feridos graves, duas crianças, que foram transportadas para Coimbra.

"Registaram-se dois feridos graves, duas crianças, que foram transportadas para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Uma delas foi helitransportada e a outra foi de ambulância", afirmou.

Os restantes feridos, três crianças e quatro adultos, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para unidades hospitalares de Coimbra e de Castelo Branco.

O acidente registou-se no IC8, próximo de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco e o alerta foi dado às 13:02, tendo a via sido cortada nos dois sentidos.

(Notícia atualizada às 17:02)