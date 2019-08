Segundo o chefe de Estado, apesar de a Colômbia ter limitações financeiras, “sabe fazer da fraternidade um sentimento de solidariedade” e tem demonstrando “ao mundo que o caminho da xenofobia é errado”.

A oposição venezuelana já reagiu, agradecendo a decisão e solidariedade da Colômbia.

“A corrupção do regime gerou um êxodo sem precedentes, e venezuelanos órfãos de afetos e identidade. Povo irmão da Colômbia e Presidente Iván Duque, obrigado pela solidariedade”, escreveu o líder opositor Juan Guaidó na sua conta na rede social Twitter.

A crise política, económica e social agravou-se na Venezuela desde janeiro último, quando o presidente do parlamento, o opositor Juan Guaidó, jurou assumir as funções de presidente interino do país.

Segundo diversas fontes, mais de quatro milhões de venezuelanos saíram do país, desde 2015, devido à crise.