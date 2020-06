O centro tem também preparado um sistema de ‘drive-in’, que permite aos visitantes recolherem as suas compras sem sair do carro, depois de terem feito a sua encomenda ‘online’ ou por telefone e uma aplicação para ‘smartphones’, Na Fila, para que possam ter acesso ao número de pessoas e de carros que se encontram no espaço, atualizado de 15 em 15 minutos.

“Estamos preparados para lidar com as filas”, assegurou Paulo Gomes.

Descontente por não poder reabrir está o sócio-gerente do Estúdio Solar Look Good, Reinier Kuipers, que refere um “impacto dramático” no seu negócio e diz mesmo que tem o ano “completamente estragado”.

Pronto para abrir no dia 04 de maio, tal como os cabeleireiros e centros de beleza, Reinier Kuipers defende que não há qualquer razão para os solários estarem fechados neste momento, tendo também já reforçado as medidas de higiene e segurança no seu espaço.

Quanto às rendas, Kuipers defende que enquanto não abrir, não deveria ter de as pagar, mas adianta que isso é ainda um assunto que está a ser discutido com a direção do centro.

Também a diretora de ‘marketing’ da Perfumes & Companhia, Isabel Costa Cabral, admite que este é um momento em que os lojistas e as direções dos centros comerciais têm “interesses opostos” no que diz respeito às rendas, mas acredita que chegarão a uma solução que agrade às duas partes.

Segundo Isabel Costa Cabral, o impacto das medidas de confinamento nas vendas daquela cadeia de perfumarias foi “muito grande”, com quebras de faturação superiores a 80%.

Mediante a natureza do negócio, há lojas que tiveram de pensar em medidas específicas para evitar o contacto desnecessário.

Na Perfumes & Companhia, por exemplo, foram retirados os frascos que os clientes podiam usar para experimentar os perfumes (‘testers’) e cancelados todos os serviços de maquilhagem.

Já na loja de roupa e acessórios Parfois, os provadores estão interditos e se os clientes experimentarem alguns produtos, como os óculos de sol, por exemplo, estes são desinfetados imediatamente a seguir, explicou a diretora de ‘marketing’ daquela cadeia de lojas, Vicky Sensat.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, que na sexta-feira foi prolongada até 14 de junho, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório apenas para pessoas doentes e em vigilância ativa e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

Novas medidas entraram em vigor hoje, com destaque para a abertura dos centros comerciais (à exceção da Área Metropolitana de Lisboa, que continuarão encerrados até, pelo menos, 04 de junho), dos ginásios ou das salas de espetáculos.

(Por: Maria João Pereira da agência Lusa)