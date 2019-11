Em comunicado, a polícia refere que os jovens, com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos, foram detidos e identificados na terça-feira à noite, no âmbito de uma operação de combate à prática do crime de roubo na área da cidade do Porto.

Os jovens são suspeitos de terem efetuado dois roubos, “em duas artérias localizadas na cidade do Porto, em que as vítimas se viram despojadas dos seus telemóveis”.

A PSP apreendeu três telemóveis, que tinham sido “subtraídos nos roubos”.