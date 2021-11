O filho mais velho de Isabel II e herdeiro da monarquia, Charles, o príncipe de Gales, tem assumido um número maior de funções oficiais há vários anos, mesmo no exterior.

A esposa de Charles, Camila, está também cada vez mais presente, assim como o seu filho mais velho do primeiro casamento com a princesa Diana, William, e a esposa, Kate, igualmente na linha de frente.

Camila conseguiu ganhar boa parte da cobertura dos media que antes cabia à rainha de 95 anos, a quem os médicos aconselharam descansar.

A sua presença em eventos - desde a estreia mundial do último filme de James Bond até o encontro com líderes mundiais nas cimeiras climáticas do G7 e da ONU - é um claro sinal de uma mudança pela frente.

Joe Little, editor da Majesty Magazine, disse à AFP que "muitas pessoas agora estão familiarizadas com Camila e estão a comeaçar a conhecê-la".

Camila, com 74 anos, também conhecida como duquesa da Cornualha, vai tornar-se consorte quando Charles, de 72 anos, assumir o trono. A ascensão de Camila - que já foi uma figura odiada por ser "a outra mulher" no casamento de Carlos e Diana - é notável.

"A sua posição sem dúvida evoluiu e houve um processo enorme e muito longo de reconciliação desde a época de Diana", explicou a historiadora Anna Whitelock ao Daily Express.

Little afirma que Camila, como outros membros da realeza, foi forçada a desempenhar um papel mais público devido à pandemia do coronavírus, quando o mundo mudou para a Internet.

A duquesa soube assumir o papel com desenvoltura e ganhou seguidores, embora aos olhos de alguns nunca possa ser perdoada pelo seu papel no fim do casamento de Charles e Diana.

Desde a morte do Príncipe Philip, marido da rainha por 73 anos, em abril, Camila tem sido vista - e ouvida - com mais frequência em compromissos reais oficiais e eventos de caridade.

Nesta semana, acompanhou Charles - um ambientalista veterano - à cimeira da COP26 em Glasgow, para exortar os líderes mundiais a combater as alterações climáticas

No mês passado, ela e Charles, casados desde 2005, apoiaram a rainha na abertura oficial do Parlamento Escocês em Edimburgo e na Assembleia Galesa em Cardiff.

Nas próximas semanas, o casal embarca para a primeira viagem real ao exterior desde o início da pandemia do coronavírus, visitando o Egito, que sediará a COP27, e a Jordânia.

Camila poderá em breve assumir um papel maior como um dos "conselheiros de Estado", um grupo de membros da realeza de alto escalão nomeado para intervir no caso de a rainha ser incapaz de cumprir as suas funções oficiais.

As especulações aumentaram porque os outros conselheiros junto com Charles e William - os príncipes André e Harry - deixaram de estar ativos.