A edição de 2023 já abriu as candidaturas, para aquela que é a sexta edição do Summer CEmp, escola de verão organizada pela Comissão Europeia em Portugal. Depois da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, Açores, o campo de verão vai realizar-se na Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.

O preenchimento do formulário, disponível no site da iniciativa, é feito de forma totalmente gratuíta. Para além dessa questão, os candidatos terão de encviar um vídeo ou uma carta a explicar a razão de querer participar. A organização encarrega-se de cobrir todos os custos de alojamento, refeições e deslocações associadas ao programa.

A sexta edição pretende, ao longo de quatro dias, que os escolhidos possam, através de "diálogos com os protagonistas da actualidade nacional e europeia – políticos, jornalistas, empresários, académicos, desportistas, artistas, entre outros – e uma variedade de actividades práticas aproveitando os recursos do grupo e da comunidade anfitriã" aprender mais sobre a Comissão Europeia, lê-se no site.