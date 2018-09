O Ministério e a Ordem assinaram esta terça-feira um protocolo que visa a disponibilização online e gratuita de sistemas de “apoio à decisão clínica internacionalmente reconhecidos como estando baseados na melhor e mais relevante evidência científica”.

O ministro da Saúde entende que este é um passo na “luta entre médicos e o ‘Dr. Google’”, uma “luta que não vai parar”, numa referência a informação não validada cientificamente pesquisada na internet.

“Damos um passo na batalha do conhecimento contra a ignorância, daquilo que é a realidade científica contra a informação desvirtuada (…). É um combate ao charlatanismo”, afirmou Adalberto Campos Fernandes, na cerimónia de assinatura do protocolo, que decorreu na Ordem dos Médicos, em Lisboa.

As quatro plataformas - BMJ Best Practice, Cochrane Library, DynaMed Plus e UpToDate - têm como principal objetivo fornecer informação aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos, que permita uma tomada de decisão clínica mais informada e baseada na melhor evidência científica.

Mas passarão a estar disponíveis também a todos os cidadãos, a partir de janeiro, embora ainda esteja por definir a forma de acesso, se através do portal do Serviço Nacional de Saúde, da Ordem dos Médicos ou de outra forma.

Apesar de serem plataforma internacionais com informação em inglês, haverá tradução de alguns conteúdos para português, de forma a poder facilitar a compreensão da população.

Quanto aos custos de disponibilizar acesso gratuito a estas plataformas a todos os profissionais de saúde e restantes cidadãos, o ministro referiu que “há uma neutralidade de custos”, uma vez que serão consolidados contratos com as plataformas que estavam dispersos por vários hospitais.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, referiu que caberá à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) assegurar o acesso de todos os portugueses a estas plataformas.