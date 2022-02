A situação de Kiev é de tal forma tensa que foi antecipado o recolher obrigatório para as 17h00, sendo qualquer pessoa que esteja na rua depois dessa hora será tratada como inimigo. "Todos os civis que estiverem nas ruas durante o toque de recolher obrigatório serão considerados membros dos grupos de sabotagem e tratados como inimigos", disse Vitali Klitschko, o presidente da câmara da capital. Imposto em Kiev na quinta-feira, após o início da ofensiva russa, o toque de recolher estava em vigor, até agora, entre as 22:00 e as 07:00 — passou a ser entre as 17:00 e as 8:00.