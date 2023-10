A mesma fonte adiantou que não há ainda uma previsão para a normalização da via.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à Lusa que cerca das 07:50 uma pessoa foi colhida por um comboio na estação do Alvito, perto de Alcântara, em Lisboa, no sentido Sul/Norte.

“Há uma vítima mortal. Um homem que foi colhido por um comboio”, adiantou a fonte.

Pelo mesma razão, um comboio da Fertagus, que tinha partido de Coina às 07:13 ficou retido na estação do Alvito, no sentido Sul/Norte tendo a circulação sido feita com atrasos significativos, segundo disse fonte da empresa à Lusa.

A Fertagus serve atualmente 14 estações numa extensão de linha com cerca de 54 quilómetros.

Dez estações situam-se na margem Sul do Tejo: Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal, e quatro na margem Norte: Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.

(Notícia atualizada às 09h33)