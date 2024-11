“A IP está a monitorizar a evolução destas situações e até ao momento não existe conhecimento de qualquer infeção em colaboradores ou utentes destes espaços”, realçou a empresa numa resposta enviada à agência Lusa por escrito.

A IP explicou que em resultado de ações de controlo da ‘legionella’ realizadas nas instalações por si geridas, em conformidade com o definido na legislação em vigor, foram detetados “alguns locais com valores de incumprimento”, nomeadamente nos espaços ferroviários no Pinhão, na linha do Douro.

A empresa referiu que “tomou de imediato as medidas necessárias e adequadas em prol da saúde de colaboradores e utentes, nomeadamente pela suspensão do fornecimento de água e interdição da utilização de instalações sanitárias, chuveiros e copas dos mesmos locais”.

E adiantou que, no sentido de solucionar esta situação o mais rapidamente possível, será efetuada uma limpeza e desinfeção por aplicação de biocidas com recurso a choque químico da tubagem, a realizar por uma empresa especializada contratada.

Após a execução da limpeza e desinfeção serão realizadas novas colheitas para análise.

“Estas ações, realizadas com a periodicidade estabelecida na legislação em vigor, serão executadas sempre que necessário até que o problema seja debelado”, realçou.

Também por escrito, a Câmara de Alijó disse ter tido conhecimento do foco de ‘legionella’ na sexta-feira e lamentou não ter sido informado desta situação no próprio dia em que foi detetada, na quarta-feira, uma “vez que se trata de uma questão de saúde pública”.

“A autarquia está a acompanhar a situação de perto, estando a efetuar todas as diligências para que sejam implementadas todas as medidas de limpeza e desinfeção por parte da IP Património, de modo a acautelar a saúde e a segurança da população e de quem nos visita”, referiu ainda o município do distrito de Vila Real.

Também a Junta de Freguesia do Pinhão disse ter sido questionada por várias pessoas sobre a este caso e, num comunicado publicado nas redes sociais, pediu à população local que mantenha “a serenidade” e salientou que “não existe qualquer indício de qualquer perigo para a saúde pública”.

Adiantou ainda que pediu a “análise de alguns pontos de água do Pinhão para despiste de ‘legionella’, mas frisou que “não existe qualquer indicação de que as águas do Pinhão tenham qualquer vestígio” da bactéria e explicou que as “análises de água são efetuadas regularmente e estão dentro dos parâmetros normais para as águas de consumo”.

Por fim disse que está atenta a esta situação e irá informar a população sobre qualquer alteração da mesma.

Já na quarta-feira, a IP informou que ter fechado instalações nas estações ferroviárias de Beja e Cuba devido também à deteção da bactéria ‘legionella’.

A bactéria ‘legionella’ é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.

Podendo ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada, a infeção, apesar de grave, tem tratamento efetivo.