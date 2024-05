O debate, que acontece esta quinta-feira, é transmitido pela União Europeia de Radiodifusão (em inglês European Broadcasting Union, EBU), que também organiza o Festival Eurovisão da Canção.

Confirmados para o confronto estão Walter Baier (Áustria, Esquerda Europeia), Sandro Gozi (Itália, Renew Europe Now), Ursula von der Leyen (Alemanha, Partido Popular Europeu), atual presidente e favorita ao cargo, Terry Reintke (Alemanha, Verdes Europeus) e Nicolas Schmit (Luxemburgo, Partido Socialista Europeu).

Estes cinco candidatos cabeças de lista vão debater de acordo com esta lista de temas: Economia e Emprego,Defesa e Segurança

Clima e Ambiente, Democracia e Liderança, Migração e Fronteiras e Inovação e Tecnologia.

As perguntas vão ser colocadas pela audiência no hemiciclo, pelos telespetadores que assistem aos eventos organizados pelos Gabinetes de Ligação do Parlamento nos países da UE, apresentados através das redes sociais, e pelos dois moderadores. A Alemanha, a França, a Espanha, a Lituânia, a Grécia, a Roménia e a Eslováquia foram os países eleitos para participar nesta modalidade.

Em Portugal, jovens, estudantes e membros da comunidade unidos.eu (um projeto do Parlamento Europeu para incentivar a participação democrática) estão a assistir na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Os candidatos também serão entrevistados individualmente pelos moderadores no chamado segmento «Spotlight».

O debate é moderado por Martin Řezníček (CT, Chéquia) e Annelies Beck (VRT, Bélgica) e é feito em língua inglesa com interpretação assegurada em 24 línguas, incluindo português e linguagem gestual. É ser possível assistir em direto a este confronto através do site do Parlamento Europeu e das redes sociais da instituição.

O sorteio organizado pela EBU no Parlamento Europeu, a 16 de maio, determinou a posição dos candidatos no palco, o primeiro orador sobre cada tema e a ordem das entrevistas «Spotlight».

Os candidatos estarão dispostos pela seguinte ordem (da esquerda para a direita): Ursula von der Leyen, Nicolas Schmit, Terry Reintke, Sandro Gozi, Walter Baier.

A ordem dos oradores por tema será a seguinte: Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Ursula von der Leyen, Walter Baier, Terry Reintke.