Coronavírus, Wuhan e China são, por estes dias, três palavras que se confundem para o comum dos cidadãos e com uma forte presença da comunidade chinesa no comércio do Porto, a Lusa foi para a rua perceber se a pneumonia mexeu com o quotidiano dos portuenses.

Começando pela baixa do Porto, os primeiros contactos revelaram-se infrutíferos, esbarrando numa desconfiança sempre que os comerciantes ouviram a palavra “jornalista” acrescida da desculpa de “não falar bem português”.

Depois de cinco tentativas, no supermercado Chen, na Praça da República, e depois de acordado que falaria sem exibir o rosto, a responsável Cheng Cheng aceitou dar o seu testemunho, cheio de otimismo.

“As notícias sobre o coronavírus não têm feito a diferença para os meus clientes, que continuam a vir aqui visitar e fazer compras”, disse a gestora do espaço, que se mostrou grata pela alegada falta de interesse de quem faz compras no seu estabelecimento pelo que se está a passar no outro lado do planeta.