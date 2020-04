“É uma matéria que não tem sido debatida e que é grave, porque muitas empresas não têm acesso ao ‘lay-off’. Não são contempladas, porque basta ter algum atraso na Segurança Social ou no fisco”, afirmou hoje o presidente da Associação de Valorização do Chiado (AVChiado), Victor Silva.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente referiu que os comerciantes estão preocupados com os impactos da pandemia da covid-19 no comércio, acrescentando que as “Lojas Com História” serão as primeiras a entrar em rutura.

“As empresas que não têm acesso ao crédito é que vão cair. Quem são essas empresas? São as ‘Lojas Com História’ que já estavam a fechar […]. As ‘Lojas Com História’ vão definitivamente passar à história”, realçou.

Para Vitor Silva, a situação é muito grave e toda a cadeia produtiva está em risco.

“Estas empresas não vão conseguir pagar salários, não vão conseguir pagar rendas, não vão conseguir pagar seguros e não vão conseguir pagar a mercadoria aos fornecedores”, alertou, sublinhando que afetará, principalmente, as micro, as pequenas e as médias empresas.