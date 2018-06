"O conjunturalismo eleitoral, o imediato e o subsequente, não deve comprometer visões de médio e longo prazo, para as quais o comércio aberto e a aliança entre os Estados Unidos e a União Europeia - digo bem, a União Europeia, e não fragmentos dela - têm uma importância nuclear. Sobretudo para quem diga querer evitar excessivos avanços asiáticos no Ocidente e manter viva e operacional a Aliança Atlântica", afirmou.

Sem nomear nenhum país em concreto, Marcelo Rebelo de Sousa referiu: "O senhor primeiro-ministro e o Governo não se têm poupado a esforços para sensibilizar os nossos amigos e aliados para o seu investimento em Portugal".

Sobre a situação da União Europeia, o Presidente da República falou em tom grave, considerando que "seria um erro de efeitos irreversíveis" remeter decisões para depois das eleições para o Parlamento Europeu de maio e da formação da nova Comissão Europeia.

Por outro lado, "decidir timidamente e em clima de falta de coesão e unidade é dar passos largos para a descredibilização europeia", disse.

"Já basta a inação de tantos, tempo demais, e a sobranceria de outros, para os quais os princípios valem o que valerem os seus próprios egoísmos. E, sobretudo, só uma Europa que saia bem do desafio imediato poderá assegurar crescimento e emprego, mesmo se moderados", acrescentou.

O chefe de Estado apontou "as clivagens entre Estados-membros, os tropismos ditos populistas ou quase e as divisões ou debilidades em economias essenciais", concluindo: "Há sérios motivos de preocupação também nesta frente".

No plano nacional, elogiou "a fibra e a força dos empresários, dos empreendedores e dos gestores portugueses", mas avisou que há que estar atento às "variáveis externas" e ter em conta as "dificuldades estruturais enfrentadas por empresários e pelo povo".

Portugal é uma "sociedade que, à partida ,não é desafogada e tem dívidas pública e externa de uma dimensão assinalável em relação à riqueza produzida - o que nunca nos deve deixar de preocupar", advertiu.

Segundo o Presidente da República, a resposta deve ser apostar em "maior produtividade, melhor gestão e, sobretudo, mais investimento, potenciador de mais e melhor exportação".

"Internamente, o reforço da aposta nas exportações, seu incentivo e diversificação é caminho inquestionável. Aberto no passado, a afirmar-se no presente e a acelerar no futuro. O que houver a fazer em rumos, estruturas e pessoas, que seja feito. O mesmo se diga no tocante ao investimento interno e externo", advogou.

Ainda em relação ao quadro internacional, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a expectativa de que este tempo "de novos protecionismos" seja "transitório" e de que "o aparente desanuviamento com a cimeira de Singapura e o bom senso no Próximo e Médio Oriente prevaleça sobre considerações eleitorais".

"Seria possível e benéfico para todos, a ninguém interessa o crescendo mundial da tensão e da conflitualidade mundial", sustentou.

Sobre o espaço lusófono, declarou: "Espero sinceramente para breve visíveis perspetivas positivas, potenciáveis já a partir da cimeira do Sal e com expressão em passos favoráveis em irmãos e parceiros agora mais próximos".