No texto, a assembleia europeia apontou designadamente a elevada percentagem de requerentes europeus “aos quais apenas foi concedido o estatuto provisório de residente permanente”, sugerindo ao Reino Unido que opte por um procedimento administrativo de natureza declaratória, tal como previsto no Acordo de Saída.

Os eurodeputados defenderam que “será gerado um maior sentimento de segurança para os cidadãos da UE a 27 no Reino Unido se lhes for concedido um documento físico” como prova do seu direito de residir no país após o termo do período, considerando que a ausência de tais provas físicas “irá aumentar ainda mais o risco de discriminação contra os cidadãos da UE27 por eventuais empregadores ou senhorios que queiram evitar o encargo administrativo adicional da verificação em linha, ou receiem, erroneamente, que eles próprios possam incorrer numa ilegalidade”.

Os eurodeputados deram ainda conta da sua preocupação com a “abrangência geográfica limitada da assistência prestada no Reino Unido” e com o auxílio aos cidadãos mais velhos e vulneráveis, que podem ter dificuldades em utilizar aplicações digitais, exortando por isso Londres, mas também a UE, a “lançarem ou intensificarem campanhas de informação específicas destinadas a informar os cidadãos dos seus direitos e das eventuais alterações do seu estatuto”.

Para entrar em vigor, o Acordo de Saída do Reino Unido da UE tem de ser aprovado pelo Parlamento Europeu por uma maioria dos votos expressos, estando a votação agendada para a mini sessão plenária agendada para 29 de janeiro.

A saída do Reino Unido da UE está prevista para 31 de janeiro, iniciando-se então um período de transição, até 31 de dezembro de 2020.