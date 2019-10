“O descongelamento das carreiras no setor público, a aceleração contínua no crescimento da força de trabalho do Estado (2,3% no primeiro trimestre de 2019 em termos homólogos) e a mudança para as 35 horas de trabalho semanais para os contratos privados no serviço de saúde [público], desde julho de 2018, colocam pressão crescente sobre a remuneração dos funcionários”, lê-se no relatório hoje divulgado, na sequência da décima missão de acompanhamento pós-programa, que decorreu entre 14 e 19 de junho passado, em Lisboa.

A Comissão Europeia acrescenta que, “além disso, os aumentos extraordinários nas pensões” e as alterações no acesso à reforma antecipada “implicaram novos aumentos com gastos em pensões”, além das pressões crescentes motivadas pelo envelhecimento da população.

Bruxelas indica ainda que, por outro lado, “o investimento público permaneceu muito baixo em comparação com os padrões da União Europeia e os níveis pré-crise”, ficando “consistentemente abaixo das metas do Governo” ao longo de vários anos.

No mesmo relatório, a Comissão Europeia indica que, “apesar de Portugal ter feito mais progressos no ajustamento económico, a recente deterioração da conta corrente merece atenção, face à ainda elevada dívida externa do país”.

“No entanto, a capacidade de pagamento de Portugal deverá permanecer forte”, acrescenta a Comissão, referindo-se ao empréstimo concedido no âmbito do pedido de ajuda internacional em 2011.