Nas últimas décadas, no Reino Unido, as crianças em idade escolar — principalmente em escolas privadas — dominaram as fases iniciais do latim através dos contos de Lucius Caecilius, um banqueiro de Pompeia que viveu no primeiro século d.C., e da sua família, tal como descrito no popular Curso Latino de Cambridge, a ser publicado em breve na sua quinta edição.

Agora, porém, um académico da Universidade de Cambridge produziu um novo guia que sugere que o latim deve ser ensinado mais como uma língua estrangeira moderna, onde os estudantes são encorajados a falar, cantar, atuar ou escrever de forma criativa, em vez de apenas aprender vocabulário e gramática a partir de uma cartilha, conta o The Guardian.

Assim, uma das ideias defendidas é que a tradução de canções de sucesso em latim pode melhorar a compreensão dos estudantes sobre as diferentes técnicas utilizadas na poesia romana.

Steven Hunt, que ensina latim há 35 anos e agora forma professores na área, diz que os métodos tradicionais de ensino ainda têm o seu lugar, mas defende uma abordagem mais imaginativa e de mente aberta para chegar mais facilmente aos alunos.

"Bad Blood", Taylor Swift

Refrão original:

’Cause baby, now we’ve got bad blood

You know it used to be mad love

So take a look what you’ve done

’Cause baby, now we’ve got bad blood, hey!

Refrão em latim:

Quod, care, nunc malum sanguinem habemus.

Scis id fuisse insanissimum amorem

Aspice ad facta a te

Quod, care, nunc malum sanguinem habemus.

Ecce!