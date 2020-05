Mortes, muitas, níveis de desemprego assustadores, distanciamento social, nervos à flor da pele. Por todo o mundo a Covid-19 mudou vidas e, da falta de material de protecção às crises política e económica, das palmas à janela à incerteza, é assim que dez portugueses estão a viver a pandemia em dez países no estrangeiro.

Hoje começamos por vos contar a história da Teresa, em Madrid, do Francisco, em Munique e da Dulce em Västerås.

O vírus é o mesmo, mas o combate está a ser feito de formas diferentes, dependendo, sobretudo, não só dos meios de cada governo, mas da cultura e da história de cada Estado.

créditos: DR

Teresa Coutinho - Madrid, Espanha

Teresa, funcionária do gabinete do Parlamento Europeu, não vê os três filhos menores há 45 dias. Perdeu o aniversário da mais pequena, Constança, e vai tentar tudo para chegar a tempo ao do mais velho, Lourenço, que faz hoje 15 anos. Quando decidiu ir trabalhar para Madrid, há quase nove meses, estava longe de imaginar o caos em que Espanha se transformou: mais de 215 mil infetados por Covid-19 e quase 25 mil mortos em pouco mais de dois meses.

Agora as medidas estão a aliviar, mas ainda assim o governo prorrogou o estado de emergência até 9 de maio. Houve, aparentemente, uma estabilização do número de infectados e do número de mortos, "mas os números valem o que valem", considera Teresa. E lembra que o país chegou a registar 900 mortes por SARS-CoV-2 por dia, e agora está abaixo das 300. "Isso já foi uma vitória, embora seja triste dizer que estes números são uma vitória, porque uma vida humana já é de mais".

Ainda assim, a diferença é imensa e isso nota-se em diversos "pormaiores". O Palácio do Gelo, ali bem perto de casa, onde mãe e filhas costumavam ir patinar e onde habitualmente se realizam diversas competições internacionais, esteve transformado em morgue durante várias semanas. "Era preciso encontrar alternativas viáveis para tantos corpos que se tornou impossível sepultar". Atualmente, esta e outras estruturas, como o hospital de campanha em que foi transformada a Feira Internacional de Madrid, um parque de exposições equivalente à FIL - Feira Internacional de Lisboa, começam a ser desmanteladas.

As restrições impostas desde o início de março, com a declaração do primeiro estado de emergência a 16, começam a suavizar, com a abertura de alguns sectores não essenciais da economia, como a construção ou o pequeno comércio, e novas regras de isolamento, que também afrouxam. "Tudo pouco a pouco, de forma muito progressiva", diz Teresa. Ainda assim, as críticas já começaram, "porque existem sempre, mas também porque houve abusos". Por isso, às salvas de palmas à janela aos profissionais de saúde todos os dias às oito da noite, juntou-se um coro de bater de tachos contra os políticos uma hora antes. De resto, todos os dias, nos briefings diários, "que acontecem tal qual como em Portugal", é dito que é preciso ter muito cuidado, porque o vírus não desapareceu e os números ainda são muito elevados".

Afinal, todos têm ainda muito presente o descalabro. O primeiro caso positivo em Espanha foi confirmado nas Ilhas Canárias, a 31 de janeiro. No entanto, é na comunidade de Madrid que tudo se precipita, a 25 de fevereiro. Teresa recorda como se fosse hoje: "Dizia-se que era um caso esporádico, um espanhol que tinha importado o vírus de Itália. Aliás, a entrada do vírus em Espanha ficou a dever-se muito ao jogo Atalanta-Valência, porque muitos espanhóis foram ver o jogo [San Siro, 19 de fevereiro]". Depois veio o Dia Internacional da Mulher e as manifestações de 8 de março, que funcionaram como barril de pólvora. "Hoje fala-se na manifestação de 8 de março como um dos principais pontos de contágio. Juntou milhares de pessoas no centro de Madrid, e muitas foram contaminadas aí, entre elas a ministra da Igualdade", Irene Montero. A partir daí, "as coisas descontrolaram-se e cresceram de uma forma que ninguém previa", continua Teresa.

"Lembro-me de que no dia em que o primeiro-ministro espanhol [Pedro Sánchez] anunciou, às oito da noite, que iam fechar as escolas, foi uma explosão de alegria enorme. Depois começaram a pensar melhor"

Poucos dias depois, a 10 de março, o governo suspendia as aulas. "As escolas começaram logo no início a tomar medidas, como obrigar os miúdos a lavar as mãos, chamar a atenção para não porem as mãos na cara, na boca, nos olhos. As meninas começaram a perguntar o que era isto do coronavírus, expliquei, e começaram a inventar brincadeiras e canções entre elas. Lembro-me de que no dia em que o primeiro-ministro espanhol [Pedro Sánchez] anunciou, às oito da noite, que iam fechar as escolas, foi uma explosão de alegria enorme. Depois começaram a pensar melhor, sem escola iam deixar de estar com os amigos, e esse foi o reverso da medalha".

Antes disso, o Parlamento Europeu já tinha proposto o regime de teletrabalho. "No edifício onde funciona o gabinete em Madrid, funcionam também a representação da Comissão Europeia e a Embaixada da Irlanda, portanto, há muitas pessoas. E houve alguns casos identificados já depois de estarmos em casa. Gradualmente desde meados de fevereiro o Parlamento começou a tomar medidas: cancelou imediatamente todos os eventos, até porque a maior parte do trabalho que fazemos envolve muita gente e é essencialmente com o público - eu sou responsável por um programa que envolve 105 escolas em Espanha. As medidas foram apertando: primeiro deixaram de entrar pessoas no edifício, até para serviços, o contacto passou a estar reservado aos funcionários, até 100% dos trabalhadores serem mandados para casa".

Teresa acredita que o paradigma do trabalho irá mudar daqui para a frente. "O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia já promovem muito o teletrabalho como forma de conciliação da vida profissional com a vida familiar, é um instrumento muito útil a que tantas vezes podemos recorrer, mas penso que muitas empresas, muitos empregadores vão ganhar consciência de que é possível trabalhar desta forma", diz.

"Quando levei as minhas filhas a Cáceres, a cidade que fica exactamente a meio caminho entre Lisboa e Madrid, cerca de 300 quilómetros para cada lado, para as entregar ao pai, pensei se não seria bom eu ir também"

Talvez por isso, as filhas "só perceberam que a situação era séria" quando a mãe lhes comunicou que as duas iriam regressar a Portugal, ter com o irmão, que já aí estava com o pai. Dia 16 concretizou-se a viagem, en hora buena, pois a 17 de março o governo decide restabelecer o controlo de fronteiras terrestres e deixa de ser possível circular entre Espanha e Portugal e mais tarde mesmo entre regiões autónomas espanholas. "Quando levei as minhas filhas a Cáceres, a cidade que fica exactamente a meio caminho entre Lisboa e Madrid, cerca de 300 quilómetros para cada lado, para as entregar ao pai, pensei se não seria bom eu ir também. Mas a verdade é que vínhamos de Madrid, as crianças tinham acabado a escola dias antes, estávamos no período de 14 dias de quarentena e não sabia se estaria contaminada. Elas tampouco. Na altura, havia a segurança de Portugal ter menos casos, embora fosse expectável que o número aumentasse, mas, sobretudo, preferi que ficassem confinadas no campo, numa quinta, onde têm ar livre e animais e onde os irmãos estão todos juntos. No meu caso as coisas obrigavam a uma logística que no momento não me era possível", conta.

Nessa altura Espanha vivia já um descalabro: mais de 56 mil infectados, dos quais cerca de 6500 médicos e enfermeiros, 3600 pessoas em estado crítico [unidade de cuidados intensivos], um terço dos casos na comunidade de Madrid. "Os serviços médicos estão completamente no limite, não há camas, não há máscaras, não há ventiladores. O governo investiu imenso, mais de 432 milhões de euros, na compra de material à China, mas adquiriu testes que, veio a saber-se, não estavam reconhecidos, o que gerou uma enorme polémica".

Tal como em Portugal, as pessoas passaram a ser mandadas parar pela polícia e conduzidas a casa caso não possuíssem uma carta da empresa a justificar a saída ou um motivo válido para estar fora da área de residência. O isolamento passou a ser obrigatório e passou mesmo a ser proibido estar até nos jardins comuns, incluindo de condomínios. Ainda assim, houve de tudo. "Desde o primeiro dia do estado de emergência que vejo a polícia passar por aqui muitas vezes, no centro de Madrid ainda mais. Há patrulhas por todo o lado e foram detidas pessoas pelos mais diversos motivos, desde por estarem a passear o cão e porem-se à conversa - diz a tradição que os espanhóis vivem na rua, o isolamento está a custar-lhes imenso - a um homem de 77 anos apanhado à caça de Pokémon", avança.