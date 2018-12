A conferência "State of the art", organizada pela WIN World, vai levar ao palco do auditório da Nova SBE várias personalidades que olharão para temas tão diferentes quanto a ciência, o trabalho, a biologia e o entretenimento.

Como vai ser o futuro? É provavelmente uma das perguntas mais comuns a todos os seres humanos quer na sua vida pessoal, quer nas atividades que desempenham ou pelas quais se interessa. Hoje, dia 4 de dezembro, à tarde, na Nova SBE, em Carcavelos, uma dezena e meia de oradores, entre empresários, cientistas, gestores, vão partilhar como veem os tempos que se seguem e que aspetos consideram mais decisivos na construção do que virá a ser o futuro. É esse o mote da conferência "State of the art", organizada pela WIN World, que assinala assim os seus dez anos de existência. "Esta confer ê ncia nã o podia realizar-se noutro lugar. A Nova SBE é uma escola totalmente orientada para o futuro e o seu campus foi construído com um enorme envolvimento de empresas e da comunidade em geral, todos orientados no mesmo sentido : educação para o futuro”, afirma Carlota Robeiro Ferreira, CEO da Win World. “A conferência terá a abordagem que nós, como empresa, temos apaixonadamente promovido nos nossos dez anos de existência: os temas de negócios, tecnologia, saúde, humanidades, artes, natureza e muitos outros. Os painéis vão olhar para o futuro através de vários prismas como talento, saúde, vida selvagem, negócios, tecnologia, filosofia, artesanato e música”, acrescenta Carlota Ribeiro Ferreira.