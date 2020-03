Esta coleção permite conhecer processos criativos, histórias e curiosidades sobre os diversos artistas e espetáculos que passaram pela instituição ao longo do tempo.

Quanto a “Mais Danças”, é uma das novas iniciativas que promove a dança além CNB.

Ao longo do tempo será também possível conhecer outras propostas de iniciativas 'online' realizadas por outras instituições, ferramentas que permitem o contacto ou a aprendizagem da dança.

A oferta é composta por espetáculos, filmes, documentários ou até propostas de leitura dentro da área da dança, no sentido de combater o isolamento que a pandemia de covid-19 tem imposto à população.

Entre as iniciativas preparadas pela CNB destaca-se ainda a disponibilização 'online' de obras/bailados do repertório da Companhia que agora saem do espólio dos seus arquivos, e que se tornam acessíveis ao público.

Todas as semanas será disponibilizada no 'site' uma obra diferente. Durante sete dias, ficará acessível para visualização por qualquer pessoa, em qualquer horário à sua escolha.

Os títulos das obras serão anunciados semanalmente, através das plataformas 'online' da CNB.

As atividades da CNB foram suspensas até 06 de abril, há duas semanas, pelo Organismo de Produção Artística (Opart), no quadro do esforço nacional de contenção do novo coronavírus, em articulação estreita com o Ministério da Cultura e as autoridades de saúde.

O Opart gere a companhia, à semelhança do Teatro Nacional de São Carlos, do Coro do teatro lírico e da Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Todas as iniciativas da CNB podem ser seguidas através do 'site' www.cnb.pt, e das redes sociais da companhia, https://www.facebook.com/CNBportugal e https://www.instagram.com/CNBportugal.