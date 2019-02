Em declarações à agência Lusa, o diretor-geral da Comunidade Vida e Paz explicou que a associação fez uma análise à legislação em vigor e concluiu que, desde 2009, não há atualização dos valores de comparticipação que o Estado está obrigado a pagar.

Ou seja, o Ministério da Saúde paga atualmente estas comparticipações ao mesmo valor de 2009, o que, contas feitas, e tendo em conta a inflação, representa uma dívida de cerca de 100 mil euros.

De acordo com Henrique Joaquim, está definido desde 2009, através de um despacho publicado em 2008, que os valores pagos pelo Estado, no caso através do Ministério da Saúde, para comparticipar os tratamentos dos utentes em comunidade terapêutica, devem ser atualizados todos os anos, tendo como referência a taxa de inflação do respetivo ano.

A associação fez uma análise às comparticipações pagas em função da legislação em vigor e concluiu que “isso até à data nunca aconteceu”.

“Apesar de em 2012 ter havido uma atualização da inflação, esse número manteve-se exatamente igual [a 2009] e o que nunca saiu foi o dito despacho anual que deveria atualizar os preços que estão estabelecidos no despacho original de 2008 e é em função desse que o Estado ainda continua hoje a pagar exatamente a mesma coisa”, denunciou Henrique Joaquim.