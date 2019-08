Em comunicado, a Comunidade Vida e Paz diz que “quer ver esclarecidas algumas questões que já estão por resolver há muito tempo e que continuam sem resposta”.

No documento, que cita o diretor-geral da organização, Henrique Joaquim diz ter ficado surpreendido com os 130 milhões de euros orçamentados para 2019/2020, o que significa 65 milhões de euros para cada ano, “o dobro do [plano de ação] anterior”.

“Sem o acesso ao orçamento oficial não é possível analisar com detalhe este montante e a sua aplicação, mas é muito importante perceber qual a parte para aplicação nas instituições que trabalham no terreno e qual a parte de custos de estrutura e de funcionamento dos serviços públicos”, aponta o responsável.

Por outro lado, quer saber quando será criado um “sistema ágil de informação” para identificar e caracterizar o perfil das pessoas sem-abrigo ou quando é que será revisto e definido o novo modelo de funcionamento dos serviços de saúde dedicados às dependências e comportamentos aditivos, que está “à espera há quatro anos”.

Pergunta quando vão ser atualizados os valores dos apoios às pessoas em tratamento das dependências e de que forma vão diminuir os tempos de espera nos atendimentos das equipas de tratamento, ou quando é que as pessoas sem-abrigo vão ter uma morada postal.