O evento, um dos maiores do país, vai decorrer de 14 a 18 de agosto, numa área de 17 hectares, nas margens do rio Ceira, afluente do rio Mondego, onde se localizam praias fluviais.

Segundo Nuno Bandeira, presidente do Motoclube de Góis, entidade organizadora do evento, na pré-venda de bilhetes que se encontra a decorrer contabilizam-se já inscrições de motards de 17 países.

“Esperamos uma afluência entre as 20 e as 22 mil pessoas”, sublinhou o dirigente, afastando qualquer comparação com a concentração de Faro e lembrando que o encontro de Góis é uma “concentração familiar de pessoas que gostam da natureza”.

No dia 17 (sábado), a Concentração Internacional de Motos de Góis acolhe, pela segunda vez, um encontro feminino, que em 2023 registou cerca de 600 participantes.

“O ano passado foi um êxito, porque cada vez há mais mulheres a andar de mota, pelo que merecem esta distinção e o seu próprio espaço com uma programação própria”, adiantou Nuno Bandeira.

Para a edição deste ano, a organização ampliou a zona de acampamento em mais três hectares, passando a totalizar 10 hectares, o que permite uma capacidade total de 15 mil pessoas acampadas.

O número de sanitários foi também reforçado e duplicadas as equipas de limpeza.

A concentração conta com um diversificado cartaz musical, com a atuação de três bandas por noite no palco principal, além de animação no rio e de rua, encontros de Vespas e Mini-Trail e uma feira motociclista, que regista 150 feirantes inscritos.

No dia de abertura, 14 de agosto (quarta-feira), o destaque da animação musical vai para a atuação dos americanos Ugly Kid Joe.

O cantor português Toy é o cabeça de cartaz do dia 15 (quinta-feira) e Jorge Palma atua no dia seguinte (sexta-feira).

No dia 17 (sábado) sobe ao palco David Antunes e & The Midnight Band e os Moonspell.

A concentração, que envolve 400 voluntários na organização, termina no dia 18 (domingo) de manhã com o habitual desfile pelas ruas de Góis.

Embora não existam dados oficiais, o evento tem um impacto económico “muito forte” em Góis e nos concelhos vizinhos, sobretudo no alojamento e restauração.