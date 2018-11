Respondendo aos vereadores do BE e do PCP, na reunião pública do executivo, Fernando Medina (PS) disse que o concessionário informou a autarquia que “pretende desenvolver um processo mais profundo de consulta, junto de intervenientes, de associações que estiveram na reunião [de apresentação do projeto aos munícipes], de grupos de moradores, outras individualidades, tendo em vista a apresentação de melhorias quanto ao projeto”.

O chefe do executivo camarário da capital referiu que “o projeto apresentado tem virtualidades evidentes” face à “situação atual” da Praça do Martim Moniz e sublinhou que o município vai participar no debate, porque é “o momento de ouvir opiniões, de haver abertura, e há abertura para incorporação de alterações no projeto”.

“É uma abertura que valorizamos, mas convém não desvalorizar que há ali interesses que se movimentam que não são coincidentes com os interesses do município, nem os interesses públicos que o município expressa”, ressalvou o autarca.

Fernando Medina vincou que “a proposta de solução para o Martim Moniz não partiu de nenhuma iniciativa da Câmara”, acrescentando que a mesma “foi coincidente com a análise” que a autarquia “fazia de que havias coisas que não podiam ser melhoradas, e que foi desenvolvida no âmbito da atual concessão”.