Em declarações aos jornalistas, à saída do Tribunal de Sintra, Peixoto Rodrigues disse que a condenação de oito dos 17 agentes da PSP acusados neste processo afeta os “íntimos e as famílias” de cada um deles, assegurando que este acórdão não vai ter, contudo, nenhuma implicação no desempenho, nos deveres e nas funções inerentes à condição de se ser elemento das forças policiais, como é o de garantir a segurança dos cidadãos.

O presidente do SUP, ao qual pertence a grande maioria dos arguidos, ressalvou que esta decisão “não é final”, uma vez que as defesas dos agentes policiais condenados já anunciaram recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.

“Tentou-se com este processo, com a narrativa da acusação do Ministério Público que estes homens fossem um bando de terroristas, de racistas e que torturavam pessoas. Isso ficou aqui hoje provado que não é verdade”, salientou o sindicalista, acreditando na “inocência” dos arguidos.

Os 17 agentes policiais foram, em 2017, deslocados para outras esquadras e vão continuar em funções, uma vez que as respetivas defesas já anunciaram que vão recorrer do acórdão para o Tribunal da Relação de Lisboa, logo, a decisão não irá transitar em julgado nos próximos meses, pelo menos.

No momento em que os arguidos fardados abandonavam o tribunal, dezenas de outros polícias à civil, fizeram um cordão e bateram palmas, enquanto os 17 agentes da PSP se dirigiam em direção ao mesmo autocarro da PSP que os tinha trazido horas antes. Nesse momento ouviu-se a expressão: "Isto ainda não acabou".