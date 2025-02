“A sentença é de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por colocar outras pessoas em risco”, indicou, em comunicado, o Tribunal de Justiça do estado do Paraná.

Jorge José da Rocha Guaranho encontrava-se em prisão domiciliar.

O crime ocorreu no dia 09 de julho de 2022, durante a festa de aniversário de 50 anos de Marcelo Arruda, que era guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva, que viria a vencer as eleições presidenciais nesse ano.

Marcelo Arruda comemorava o aniversário com uma festa temática de Lula da Silva, na cidade de Foz do Iguaçu, na companhia de amigos e familiares, quando Jorge José da Rocha Guaranho invadiu a festa e disparou contra Arruda.

Após o tiroteio, o apoiante de Bolsonaro foi pontapeado na cabeça, de acordo com as imagens das câmaras de segurança, tendo ficado gravemente ferido e teve de permanecer hospitalizado durante um mês.