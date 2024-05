O presidente norte-americano Joe Biden estava a passar o fim de semana no estado do Delaware, e os serviços secretos indicaram que não havia qualquer ameaça sobre a Casa Branca, mas vão continuar a investigar a ocorrência, segundo a Associated Press.

O motorista, que não foi imediatamente identificado, foi encontrado morto no veículo após o incidente, pouco antes das 22:30 de sábado (03:30 de hoje em Lisboa), de acordo com um comunicado dos serviço secretos, que indicaram ter acionado os protocolos de segurança.

O Departamento de Polícia Metropolitana informou que o veículo colidiu com uma barreira de segurança no cruzamento da 15.ª rua com a Avenida Pensilvânia, em Washington.