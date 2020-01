Em declarações à Lusa, à margem do Encontro Nacional de Técnicos da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal (Confagri), Francisco Silva vincou a necessidade de “combater frontalmente” aquela campanha, em nome da defesa da economia nacional.

“Há uns iluminados que criam umas ideias com intenção de assustar as pessoas […]. Na Confagri e estruturas associadas não podemos aceitar isso e temos de rejeitar liminarmente a campanha difamatória que há contra as nossas organizações, contra a produção de carne e contra a produção de leite”, referiu.

O responsável disse estar a referir-se aos movimentos veganos e às propostas, designadamente do PAN, de “aumento de impostos para produção de animais”.

Para Francisco Silva, são “modernices” que assumem a forma de “uma campanha contra a produção pecuária” e que são “absolutamente inaceitáveis”.