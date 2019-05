“Os bispos comprometem-se a criar instâncias de prevenção e acompanhamento em ordem à proteção de menores nas suas dioceses e a atualizar as diretrizes aprovadas pela Conferência Episcopal em 2012, tendo em conta as orientações da Santa Sé”, salientou Manuel Clemente, em conferência de imprensa, sublinhando que a decisão tomada na última Assembleia Plenária da CEP foi “unânime e por parte de cada um dos bispos portugueses”.

A posição do presidente da CEP contraria declarações dos bispos do Funchal, Lamego e Porto, que afirmaram não ter necessidade de criar um grupo para abordar os assuntos relacionados com os abusos sexuais.

“Foi fácil chegar a acordo, porque se tratou de formalizar coisas que, de uma maneira ou de outra, já existem. O meu colega do Porto disse que existem lá bispos e que todos eles estão atentos à problemática. Existe esta atenção, este cuidado permanente que é indispensável quer para a prevenção quer para a resolução de algum caso, em colaboração estrita com as entidades estatais”, sublinhou.

Segundo o presidente da CEP e cardeal-patriarca de Lisboa, “o facto de uma ou outra diocese ter avançado com um organismo chamado comissão para a proteção dos menores na igreja não significa que nas outras dioceses já não estejam em curso iniciativas nesse sentido”.

Manuel Clemente afirmou que “isto é uma orientação comum e um compromisso de cada um”, reforçando que esta decisão é uma “formalização conjunta às 21 dioceses, de algo que já estava em curso”.