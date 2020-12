A notícia foi avançada pela SIC Notícias, que refere que a instituição já confirmou a realização de buscas, avançando ainda que a Universidade já se constituiu assistente no processo.

Diz o Expresso que em causa está o processo Tutti-Frutti, que envolve o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, suspeito de facilitar a atribuição de doutoramentos a alunos de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

"Nos últimos dois anos, algumas situações levantaram dúvidas sobre a conduta do professor Jorge Bacelar Gouveia. Em duas ocasiões, chegou, inclusivamente, a avançar com participações disciplinares por violação dos deveres de informação, de zelo, de lealdade e de correção. Contudo, jamais foi considerada a possibilidade de ter praticado atos suspeitos de constituir crime", afirma a direção da Faculdade de Direito da Nova em comunicado, citado pelo semanário.

No início do mês, Bacelar Gouveia renunciou ao cargo de Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade Nova, mantendo-se, no entanto, à frente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados.