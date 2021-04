O Crescente Vermelho palestiniano refere-se a 105 feridos, 20 dos quais foram transferidos para hospitais, enquanto a polícia israelita informou que 20 efetivos também ficaram feridos e que foram detidas 44 pessoas.

Tratam-se dos confrontos mais violentos na cidade de Jerusalém nos últimos anos e que eclodiram na sequência de uma marcha do movimento judeu de extrema-direita Lahava, um grupo abertamente hostil contra os palestinianos.

Na quinta-feira, as forças da ordem destacaram centenas de agentes e uma unidade de cavalaria perto da Porta de Damasco, para proteger “a liberdade de expressão” dos manifestantes.

De acordo com testemunhas, durante a marcha alguns membros do movimento Lahava gritaram “morte aos árabes” provocando o confronto com os palestinianos que se preparavam para a oração noturna do Ramadão, na Esplanada das Mesquitas.

Os jovens palestinianos organizaram uma contra manifestação para bloquear a marcha tendo os incidentes ocorrido junto à entrada da Cidade Velha, situada na parte oriental de Jerusalém, anexada por Israel.

Os confrontos prolongaram-se durante a noite.