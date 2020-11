À hora a que este sábado Joe Biden foi declarado novo Presidente dos Estados Unidos da América, a equipa de Trump dava uma “big” conferência de imprensa para denunciar o que diz serem irregularidades na contagem dos votos.

Esta podia ser só uma notícia sobre o facto de que a campanha de Donald Trump vai avançar com processos judiciais contra o processo eleitoral. No entanto, a escolha do local para a conferência de imprensa parece ter resultado de um grande engano, e o insólito transformou-se em alvo de chacota nas redes sociais.

É que o sítio foi nada mais do que o parque de estacionamento de uma empresa de jardinagem, numa zona suburbana de Filadélfia, perto de um crematório e de uma sex-shop.

O motivo para a escolha deste local não se sabe ao certo, embora tudo indique que se tenha tratado de um erro que acabou por não ser corrigido. A campanha de Trump e a Casa Branca recusaram-se a comentar o assunto, segundo o New York Times.

Ao início da tarde de ontem, Trump publicou um tweet na sua conta oficial em que falava de uma “conferência de imprensa dos seus advogados” no Four Seasons, em Filadélfia.

A mensagem rapidamente foi apagada e substituída por uma outra: “Grande conferência de imprensa hoje em Filadélfia, no Four Seasons Total Landscaping”.

Ora, sucede que o Four Seasons Total Landscaping é uma empresa de jardinagem e decoração de exteriores. E não a famosa cadeia de hotéis Four Seasons.

A própria equipa de comunicação da cadeia de hotéis precisou de esclarecer no Twitter que nada se iria passar ali.

Rudy Giuliani acabou por falar naquele local para um grupo de pessoas que se juntaram para o ouvir. No entanto, o insólito tornou-se viral e nas redes sociais têm-se multiplicado as publicações com piadas.