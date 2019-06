Mário Nogueira não esqueceu os recentes elogios de António Costa, em Arcos de Valdevez, que na inauguração de uma escola reabilitada prestou um “grande tributo” aos professores pelo trabalho desenvolvido.

“Soaram a hipocrisia os elogios aos professores feitos por António Costa, na semana passada. Não esquecemos que o primeiro-ministro foi o rosto de um Governo que, não raras vezes, desrespeitou e desconsiderou os professores, desprezando os seus direitos, não hesitando em recorrer à chantagem — a ponto de ameaçar demitir-se se o tempo de serviço cumprido fosse integralmente recuperado — e tentando virar as populações contra os professores, como fez quando colocou em alternativa a recomposição da carreira docente ou as obras […] do IP3″, disse.

“Escusa agora António Costa, com a proximidade das eleições, tecer loas aos professores, pois a prática do Governo que lidera foi contrária à sua valorização profissional, social e material. A carreira sai esfrangalhada da legislatura”, acrescentou.

O discurso terminou a garantir a continuidade da luta que será decidida em congresso, depois de já ter lembrado a manifestação nacional de 05 de outubro, véspera de eleições, e de ter lembrado ameaças à educação que se vivem em alguns pontos do mundo, como o caso do Brasil, com uma delegação sindical representada no congresso, onde nas últimas semanas houve manifestações contra a política educativa de Bolsonaro, e hoje há uma greve geral.

O Brasil esteve também presente no discurso do convidado da sessão de abertura, David Edwards, o norte-americano à frente da Internacional da Educação.

“O mundo está a tornar-se um lugar muito perigoso, incluindo o meu país”, disse Edwards, que referiu que nos EUA há estados onde os professores não têm direito à negociação coletiva, mas que recentemente, em alguns pontos do sul do país, decidiram sair à rua para exigir mudanças, e ganharam.

Edwards, que abordou a situação portuguesa, referindo o envelhecimento da classe docente e a contagem do tempo de serviço, deixando um apelo à luta.

“As flores podem cortar-se, mas não se pode parar a primavera. A luta continua”, disse.