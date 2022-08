O 20º congresso do Partido Comunista da China foi convocado para 16 de outubro, anunciou nesta terça-feira o canal estatal CCTV, naquele que deverá servir para que o Xi Jinping seja eleito para um terceiro mandato como líder do partido.

O congresso de outubro deverá concretizar também uma reforma do Comité Permanente do Escritório Político, o órgão de sete membros que tem o verdadeiro poder na China, de acordo com analistas.

Com 2.300 delegados, a assembleia geral do Partido Comunista acontecerá num "momento crítico, no qual todo o partido e todos os grupos étnicos do país começam uma nova jornada para construir um país socialista moderno", afirmou a CCTV.