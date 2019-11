Jerónimo de Sousa falava numa conferência de imprensa, na sede do partido, após a conclusão de uma reunião de dois dias do Comité Central do PCP para análise da atual situação política e social, e tarefas do partido.

"Marcada por um quadro político distinto dos últimos anos, a situação do país expõe os mesmos e graves problemas estruturais que estão na raiz dos significativos atrasos no seu desenvolvimento", declarou o secretário-geral, sobre o diagnóstico dos comunistas, responsabilizando PS, PSD e CDS pelos problemas nacionais.

Respondendo a perguntas dos jornalistas, Jerónimo de Sousa disse desconhecer ainda a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 e o seu conteúdo, embora o PCP tenha "fundadas preocupações".

"Não temos nenhuma informação objetiva e esperamos pela proposta do OE", apontou.

Jerónimo de Sousa criticou o Governo por fazer determinadas opções "contraditórias", nomeadamente por ter decidido "acudir ao Novo Banco, em vez das necessidades e carências sociais dos portugueses".