Adiantou que o seu filho terá recebido algumas "advertências da Segurança do Estado (serviços de inteligência)" de que poderia voltar a ser preso.

Soueif admitiu que a detenção do ativista possa estar relacionada com comentários que este fez nas redes sociais sobre os últimos incidentes no Egito, onde houve protestos contra o Presidente do país.

Desde então, o Centro Egípcio dos Direitos Económicos e Sociais documentou a detenção de 1.201 pessoas, que foram acusadas formalmente pelas autoridades e que se encontram em prisão preventiva, enquanto outro número idêntico de pessoas está desaparecido, suspeitando-se de que possam também estar detidos.

Além de Abdelfatah, outros ativistas pró-democracia e de direitos humanos, jornalistas e professores universitários foram detidos, segundo a organização de direitos humanos.

Abdelfatah, que tem um blogue, já cumpriu cinco anos de prisão e pagou uma multa de 100 mil libras egípcias (cerca de 13.000 euros) por manifestar-se sem autorização em 2013.

Abdelfatah tem vindo as ser perseguido pelas autoridades egípcias desde a ditadura de Hosni Mubarak, derrubado pela revolta popular de 2011 na qual o ora detido teve um papel muito ativo nas redes sociais.

Voltou a ser perseguido durante o mandato do ex-Presidente Mohamed Mursi (2012-2013) e também após o golpe de Estado de julho de 2013, encabeçado pelo Presidente Al Sisi.