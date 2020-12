A reunião sucede-se à apresentação das medidas de contenção da pandemia, pelo Governo no sábado, que preveem um alívio de restrições no período do Natal, mas que serão ainda revistas no dia 18, em função da evolução dos números.

Em 14 de novembro, o presidente da CEP admitiu suspender a realização da tradicional Missa do Galo, se os valores da pandemia de covid-19 continuarem preocupantes, para proteger vidas.

Já para o Ano Novo, a realização de festas ou celebrações públicas ou abertas ao público está proibida nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro de 2021, mas eventos de cariz religioso são permitidos.