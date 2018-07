O Conselho de Redação do jornal Público marcou um plenário para quarta-feira, no seguimento da demissão do diretor, David Dinis, ocorrida na segunda-feira, informou o diário no seu sítio na Internet.

Dinis demitiu-se na sequência do despedimento, por parte da administração, do diretor-adjunto Diogo Queiroz de Andrade. No seguimento da demissão do diretor, a restante direção editorial – integrada também por Tiago Luz Pedro e Vítor Costa – ficou igualmente demissionária, adiantou a publicação no seu sítio. Em comunicado, a administração do título do grupo Sonae adiantou que a saída de Andrade foi decidida “após um processo de reflexão ao longo das últimas semanas”. David Dinis, diretor do 'Público', demite-se depois de a administração ter despedido o diretor-adjunto, Diogo Queiroz de Andrade Ver artigo No texto lê-se que “o Conselho de Administração do Público decidiu, nesta segunda-feira, e após um processo de reflexão ao longo das últimas semanas, prescindir dos serviços prestados por Diogo Queiroz de Andrade, que desempenhava as funções de responsável da área digital e de Diretor Adjunto do jornal”. O Conselho de Administração é presidido por Ângelo Paupério e tem como vogais Cláudia Azevedo e Cristina Soares. O diário é detido pela Sonaecom.