Na semana passada, o Governo indiano revogou o estatuto de autonomia de Caxemira, uma medida explosiva para colocar a região paquistanesa sob administração mais direta de Nova Deli.

Na terça-feira, o Governo do Paquistão tinha pedido uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

“Pedimos uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para debater as medidas indianas que consideramos ilegais e inaceitáveis de acordo com as resoluções da ONU”, disse então o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Shah Mahmood Qureshi, num discurso transmitido pela televisão.

O chefe da diplomacia paquistanesa afirmou que o pedido foi formalizado, numa carta dirigida ao Conselho de Segurança, cuja presidência rotativa pertence atualmente à Polónia.

“Acreditamos que as ações indianas não só põem em perigo a região, como também a paz global”, sublinhou Qureshi.