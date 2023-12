Na sessão de abertura do encontro, que se realiza no Auditório da Universidade Nova de Lisboa, estão previstas intervenções do presidente do PSD, Luís Montenegro, da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e do presidente do CEN, Pedro Duarte, seguindo-se uma discussão sobre os contributos para o programa eleitoral do partido, numa segunda parte fechada à comunicação social.

Em declarações à Lusa, Pedro Duarte explicou que esta reunião será o culminar do trabalho do CEN na preparação do programa eleitoral para as legislativas antecipadas de 10 de março.

Em janeiro, na primeira reunião plenária do CEN durante o mandato de Luís Montenegro, o líder do PSD tinha fixado como objetivo que antes do final do seu mandato, no verão de 2024, o partido tivesse as linhas gerais do programa eleitoral definidas.

No entanto, o anúncio da demissão do primeiro-ministro, a 7 de novembro, acelerou o calendário político e as legislativas previstas para 2026 foram antecipadas pelo Presidente da República para março do próximo ano.