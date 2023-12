A reunião dos conselheiros liberais está marcada para um hotel em Leiria e começa com a intervenção de abertura do presidente do partido, Rui Rocha, que será aberta à comunicação social, decorrendo o resto dos trabalhos à porta agenda.

Segundo informação adiantada à agência Lusa por fonte do partido, da ordem de trabalhos deste Conselho Nacional faz parte a aprovação das candidaturas às eleições legislativas antecipadas, que foram marcadas pelo Presidente da República para 10 de março do próximo ano, na sequência da crise política gerada pela demissão do primeiro-ministro, António Costa.

Os liberais vão ainda escolher uma nova data para a VIII Convenção Nacional do partido, que será estatutária e não eletiva, já que esta reunião magna, que estava prevista para o início deste mês, foi adiada para que o partido estivesse focado na disputa eleitoral de março.

Assim, o Conselho Nacional da IL vai debater e deliberar as necessárias alterações ao regimento da convenção, bem como apreciar o orçamento do partido para o próximo ano.

Em 12 de novembro, Pedro Ferreira, vice-presidente da mesa do Conselho Nacional, defendeu, em declarações aos jornalistas, que foi "preciso coragem na decisão política de pôr a IL focada no que é essencial, que é retirar o PS da governação”, e “encontrar soluções novas, frescas, inovadoras”.

Pedro Ferreira explicou que a convenção, que tinha na agenda a alteração aos estatutos e o programa político, “seria muito para falar para dentro” e aquilo que é preciso “neste momento é falar para os portugueses”.

O dirigente esclareceu que, apesar deste adiamento, não podem entrar novos projetos globais de alteração aos estatutos e, por isso, quando a convenção se realizar, estarão em discussão e votação os dois projetos que já existem e são do conhecimento dos membros.

Um deles foi aprovado pelo Conselho Nacional, na sequência da proposta do Grupo de Trabalho Estatutário, e um outro foi proposto pela iniciativa "Estatutos + liberais", que tem entre os porta-vozes o antigo candidato às eleições presidenciais apoiado pela IL Tiago Mayan Gonçalves e o primeiro presidente liberal, Miguel Ferreira da Silva.

Na última convenção, ambos apoiaram a deputada Carla Castro para a liderança da IL.

As eleições legislativas antecipadas foram marcadas para 10 de março pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, o socialista António Costa, visado numa investigação da Justiça.