Para manter um "acesso disciplinado e controlado”, as marcações passaram a ser distribuídas agora ao longo de 11 horas de funcionamento sem encerramento para hora de almoço.

“Temos marcações mais compassadas e a equipa subdividida também em dois, porque temos de assegurar o distanciamento social entre os próprios trabalhadores e o espaço é exíguo. Temos o posto aberto mais horas, entre as 08:00 e as 19:00, e trabalhamos ininterruptamente com toda a equipa mobilizada para todos os atos consulares”, assegurou Pucarinho.

O objetivo é manter uma capacidade aproximada aos níveis anteriores de entre 600 a 900 pessoas por dia, a maioria das quais procuram a emissão de documentos de identificação como o cartão do cidadão e passaporte.

No exterior, vários utentes disseram à Lusa que conseguiram as marcações para atendimento apenas na semana passada, quando antes do encerramento devido à pandemia covid-19 era possível ter de esperar semanas ou meses por uma vaga.

“Marquei na sexta-feira e recebi um email de confirmação no domingo. Apesar de ser apenas dois dias de antecedência, decidi vir”, contou Carlos Azevedo, que viajou de Dorking, cerca de 70 quilómetros a sul de Londres.

A reabertura do consulado em Londres coincidiu com a do Consulado-Geral de Manchester, que também anunciou a retoma "de forma gradual e progressiva” do atendimento presencial, suspenso desde meados de março, quando foi imposto o confinamento no Reino Unido para travar a pandemia de covid-19.

No entanto, as deslocações de funcionários a localidades onde se concentra uma numerosa comunidade portuguesa, conhecidas por permanências consulares, continuam suspensas devido às restrições em vigor.

O Reino Unido está a reduzir gradualmente o confinamento decretado no final de março, tendo reaberto alguns infantários e escolas primárias, lojas de automóveis e mercados ao ar livre. Lojas de roupas, livrarias e outros comércios não essenciais estão previstos reabrir em meados de junho.