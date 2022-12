No seu ‘site’ na internet, ao princípio da noite, o IPMA retirou os avisos meteorológicos de pluviosidade em todos os distritos do continente, que, à exceção de Bragança, atingiram hoje o nível de aviso laranja, o segundo mais grave da escala do instituto.

Em relação à pluviosidade, o mapa está agora a verde, o que significa que não está qualquer aviso meteorológico ativo.

Segundo o IPMA, o único aviso meteorológico amarelo é relativo à agitação marítima na costa algarvia e na costa ocidental a partir do distrito de Leiria para sul, e até às 21:00 de hoje.

No entanto, ainda segundo as previsões do IPMA, na quarta-feira volta a precipitação ao continente, embora sem o volume verificado hoje.

Na quarta-feira, todos os distritos estarão sob aviso amarelo, esperando-se aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada entre as 09:00 e as 18:00.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.