Para esta quinta-feira, o IPMA espera uma "subida de temperatura, em especial da mínima, que será acentuada em

alguns locais das regiões Norte e Centro", com o "céu em geral muito nublado".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 1ºC (Bragança) e os 13ºC (Viana do Castelo e Porto). Já as máximas vão apresentar valores entre os 3ºC (Bragança) e os 16ºC (Aveiro, Setúbal e Faro).

Serão ainda registados "períodos de chuva, por vezes persistente no Minho e Douro Litoral e sendo pouco provável nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela".

Quanto ao vento, será "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a norte do Cabo Mondego e nas terras altas das regiões Norte e Centro, sendo em geral fraco de direção variável no interior Sul".

Há ainda "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial da região Sul".

No que diz respeito ao estado do mar, a Costa Ocidental vai ter "ondas do quadrante oeste com 2 a 2,5 metros, passando a ondas noroeste com 3 a 3,5 metros" e, na Costa Sul, as ondas de sueste vão atingir 1 metro.