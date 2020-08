“O poder disciplinar e organizativo do empregador não deixa de existir no teletrabalho”, refere Simão de Sant’Ana, advogado principal da Abreu Advogados. Mas tal não pode ser feito com recurso a tecnologias intrusivas como as que, por exemplo, controlam o movimento do teclado do computador, o que é “expressamente proibido”.

Pedro Antunes e Vicente Garcia, do departamento de laboral da CCA Law Firm, realçam que as empresas “podem utilizar aplicações que permitam o registo dos tempos de trabalho dos seus trabalhadores” – sendo esta uma forma de garantir que não estão a ser ultrapassados os limites máximos de duração do trabalho.

Porém, reforçam, é ilegal e proibido o recurso a tecnologias que monitorizem a atividade, nomeadamente de aplicações abertas ou páginas de Internet consultadas, “na medida em que tal consubstancia a utilização de meios de vigilância para controlo do desempenho profissional dos trabalhadores”.

Também a advogada especializada em direito laboral Inês Arruda refere não ver mal no facto de a empresa registar a atividade, da mesma forma que o faz quando o trabalhador exerce funções nas instalações do empregador, mas admite que em alguns casos estará a haver abusos.

Para Andrea Araújo, responsável do Departamento de Emprego da CGTP, a vigilância por parte das empresas é “uma questão inqualificável”, devendo todas estas situações ser denunciadas.

“Esta é uma situação punida por lei e quem o faz deve ser punido com mão pesada”, sublinha a dirigente sindical para quem a vigilância é ainda mais grave quando se trata de teletrabalho, tendo em conta que este é frequentemente realizado a partir de casa, interferindo, por isso, com a parte pessoal e familiar do trabalhador.