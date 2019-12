“Colocar os interesses de algumas pessoas egoístas acima dos interesses de sobrevivência de milhões, biliões de pessoas, é antidemocrático, criminoso e desumano”, disse Linus Dolder, jovem de 16 anos da Suíça.

E a estudante francesa Léa Ilardo avisou: “Vocês podem estar certos de que não pararemos a nossa mobilização até que ajam como verdadeiros líderes”.

Os quase 200 signatários do Acordo de Paris sobre alterações climáticas, para limitar o aquecimento global a um aumento inferior a 02º C, ou se possível a 1,5º C (graus celsius), estão reunidos esta e na próxima semana em Madrid, esperando-se que da cimeira saiam metas mais ambiciosas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

O slogan da cimeira é “tempo de ação” mas “é tempo de agir há muito tempo”, avisou Toby Thorpe, jovem representante australiano da “Fridays for Future”, acrescentando: “continuaremos a fazer greve até que os dirigentes do mundo não apenas nos compreendam mas nos escutem”.

Greta Thunberg, de 16 anos, ficou mundialmente conhecida por ter iniciado no seu país (Suécia) as greves às sextas-feiras pelo clima, em protesto pela falta de medidas dos políticos para fazer face às alterações climáticas. A jovem é hoje das vozes mais ouvidas na defesa do ambiente e as greves climáticas que iniciou são agora seguidas por milhões de jovens do mundo inteiro.