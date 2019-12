A organização disse hoje que os dados preliminares sobre a temperatura entre 2015 e 2019 e entre 2010 e 2019 “são respetivamente, e com quase toda a certeza, o período de cinco anos e a década mais quentes”.

No relatório que foi divulgado hoje na Conferência do Clima que decorre em Madrid, a agência das Nações Unidas indica que a tendência se mantém desde os anos 1980 e que cada década é sempre “mais quente do que a anterior”.

As medidas completas do corrente ano ainda não estão totalmente analisadas mas o organismo adianta que previsivelmente 2019 é "o segundo ou o terceiro ano" mais quente do período que está a ser estudado.