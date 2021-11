Karine Elharrar, ministra do governo de Naftali Bennett foi impedida de aceder à COP26 por estar numa cadeira de rodas. Numa mensagem na rede social Twitter, a governante lembrou que a cimeira do clima é organizada pelas Nações Unidas e lamentou que a ONU “não ofereça acessibilidades nos seus eventos”.

Fonte oficial da delegação israelita disse à emissora britânica BBC que já tinha sido apresentada uma queixo formal à organização do evento. E o primeiro-ministro de Israel terá mesmo dito que não vai participar na sessão desta terça-feira caso não seja possível Elharrar aceder ao recinto.

“Queremos uma COP que seja acolhedora e inclusiva para todos”, escreveu, também no Twitter, o embaixador britânico em Israel, Neil Wigan, que pediu “profundas e sinceras” desculpas à ministra Karine Elharrar.

À emissora israelita Channel 12, a governante disse que não conseguiu aceder à conferência porque as únicas opções para chegar ao recito são andar ou apanhar a boleia de um vai-vem, que, contudo, não está preparado para cadeiras de rodas.

Ao jornal ‘Times of Israel’, o gabinete de Elharrar disse que a ministra esperou no exterior do recinto em Glasgow, na Escócia, durante duas horas. Mas acabou forçada a regressar ao hotel, em Edimburgo, a 80 quilómetros de distância.

Do gabinete dos Negócios Estrangeiros britânico, chegou a resposta de um ministro “profundamente desapontado e frustrado” com a impossibilidade de a ministra israelita assistir aos trabalhos. Também no Twitter, James Cleverly escreveu que “o recinto da COP está desenhado para ser acessível para todos. Já falei com a ministra e espereoxencontrar-me com ela amanhã.”

Uma fonte oficial da comitiva do primeiro-ministro israelita disse à BBC que Bennett jia tinha falado do incidente com o chefe do governo britânico, Boris Johnson, que convidou Elharrar a juntar-se a uma reunião entre os dois primeiros-ministros esta terça-feira.