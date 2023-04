O lançamento foi feito na presença do líder norte-coreano, Kim Jong Un, que considerou que o ensaio marca um avanço tecnológico importante no programa de armamento do país.

Todos os mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) lançados até agora pela Coreia do Norte tinham combustível líquido. Os mísseis com combustível sólido, que Pyongyang tentava há muito desenvolver, são mais estáveis e mais rápidos de preparar, o que torna mais difícil para o inimigo detetá-los e destruí-los.

Este “novo tipo de ICBM constitui um progresso rápido no contra-ataque nuclear”, declarou Kim Jong Un, segundo a Yonhap.

O lançamento foi anunciado na véspera de um dos mais importantes aniversários políticos celebrados na Coreia do Norte, o “Dia do Sol”, 15 de abril.

Nessa data é assinalado o nascimento do líder fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung, o que geralmente é assinalado com ensaio de armas importantes ou desfiles militares.