A Coreia do Norte disparou três projéteis durante a madrugada desta segunda-feira. Segundo Seul, estes testes acontecem uma semana após a Coreia do Norte ter lançado o que a Coreia do Sul pensa terem sido dois mísseis balísticos de curto alcance.

Três projéteis foram disparados sob o mar na região de Sondok, na província de Hamgyong Sul, de acordo com agência France-Press (AFP), que cita um comunicado do exército sul-coreano. "O exército está a monitorizar lançamentos adicionais", acrescenta o mesmo documento. O lançamento desta segunda-feira foi o segundo teste feito por Pyongyang no espaço de uma semana. Depois do lançamento da semana passada, a imprensa estatal norte-coreana reportou que o líder Kim Jong Un tinha supervisionado um exercício "de artilharia de longo alcance", mas não ficou claro se estes dois incidentes foram os mesmos.